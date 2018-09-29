مجلس الوزراء يعين رؤساء جدد لجامعتي "الإمارات" و"زايد" وكلية "التقنية"

الشارقة 24 – وام:

أكد مجلس الوزراء أن التعليم هو الأساس في بناء جيل قادر على تحقيق أفضل المراتب عالمياً، وأن تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات الأكاديمية والمهنية، هو أولوية وأساس لضمان مواصلة مسيرة التنمية والريادة في الدولة، وأن استراتيجيات التعليم العالي ترتبط بشكل وثيق مع أهداف رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، وتستجيب لتلبية متطلبات سوق العمل بكوادر وطنية مهيأة تعليمياً ومهنياً.

جاء ذلك خلال إصدار مجلس الوزراء، بهدف تمكين التعليم، قراراً بتعيين معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع، رئيساً لجامعة زايد، ومعالي ناصر بن ثاني جمعة الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيساً لمجمع كليات التقنية العليا، ومعالي سعيد أحمد غباش رئيساً أعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد مجلس الوزراء أن على المؤسسات التعليمية تسليح الطلبة بالمهارات العلمية، التي تواكب التطورات المستقبلية، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب إحداث تغيير في منظومة التعليم العالي الحالية.

ويأتي تعيين الرؤساء الجدد للمؤسسات العلمية، ضمن توجه الحكومة لربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، والارتقاء بمنظومة التعليم وتحقيق المراتب العليا لضمان وجود الجامعات الإماراتية، ضمن قوائم أفضل الجامعات عالميا وبما يتماشى مع أهداف رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.