عبد الله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية في نيويورك

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عدداً من نظرائه لدى الدول الأعضاء المشاركين في اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد شملت لقاءات سموه مقابلة كل من إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير خارجية موريتانيا، وكانج كيونج وا وزيرة خارجية كوريا، وسيمون كوفيني وزير خارجية إيرلندا، وسفين ميكسر وزير خارجية استونيا، وتيودور ميليشكانو وزير خارجية جمهورية رومانيا، وشاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان، وديدييه رايندرز وزير خارجية بلجيكا.

جرى خلال هذه اللقاءات، بحث أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، على جميع الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

وتبادل سمو الشيخ عبد الله بن زايد مع نظرائه، وجهات النظر وتنسيق المواقف السياسية، حول مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها المعروضة على جداول أعمال الأمم المتحدة.