الأمين العام للأمم المتحدة يستقبل عبد الله بن زايد

عبد الله بن زايد خلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة

الشارقة 24 – وام:

استقبل أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في مكتبه بنيويورك، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

تم خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة، بحث المواقف المشتركة إزاء التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك اليمن وليبيا وسوريا.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء،حرص دولة الإمارات على بناء وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التنموي والإنساني، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة.

كما استقبلت ماريا فرناندا اسبينوزا جارسيس، رئيسة الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

تناول اللقاء بحث عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنظمة الدولية، والتي تحظى باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة.