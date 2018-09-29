112 ألف يمني يستفيدون من 16 ألف سلة غذائية وزعها "الهلال" خلال 5 أيام

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 16 ألف سلة غذائية، على أهالي المديريات والمدن المحررة في المحافظات اليمنية، خلال الأيام الخمسة الماضية، استفاد منها 112 ألف مواطن يمني، من بينهم 80 ألف طفل، ونحو 16 ألف امرأة، ضمن حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية لتوفير احتياجات الأسر الضرورية، وإعانتها على تجاوز ظروفها المعيشية الصعبة، والتخفيف من معاناتها جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وشملت التوزيعات 8 محافظات يمنية هي عدن والضالع وأبين ولحج والحديدة وحضرموت وشبوة والمهرة، في إطار الدعم الإماراتي المستمر للأشقاء في اليمن، من أجل تحسين مستوى الحياة ورفع المعاناة عن كاهل سكان المناطق المحررة، بعد حصار ميليشيات الحوثي.

وأكد سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، أن استمرار توزيع المساعدات الإغاثية، إضافة إلى السلال الغذائية على سكان المدن والمديريات المحررة في المحافظات اليمنية، يأتي في إطار المسؤولية الإنسانية لدولة الإمارات، تجاه الأشقاء في اليمن والوقوف إلى جانبهم، وتقديم الإغاثة العاجلة لجميع المناطق فور تحريرها من حصار ميليشيات الحوثي، للتخفيف من معاناتها الناجمة عن انتهاكات مسلحي الميليشيات في حق المدنيين .