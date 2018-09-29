منصور بن زايد يطلق نظام التطبيق الذكي لمأموري "التنفيذ الميداني"

الشارقة 24 – وام:

أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، نظام التطبيق الذكي لمأموري التنفيذ الميداني في محاكم أبوظبي، الذي يتيح تنفيذ جميع عمليات الإعلان والإخلاء والحجز على المنقولات، واتخاذ القرارات، والاعتماد من قبل قاضي التنفيذ إلكترونياً.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حرص دائرة القضاء على مواءمة جميع مبادراتها وخططها التشغيلية مع الرؤية الطموحة لحكومة أبوظبي، وذلك من خلال العمل على تعزيز جهود توظيف التكنولوجيا الحديثة، من أجل الارتقاء بالأداء في جميع القطاعات العدلية والقضائية، وبما يحقق طموحات ورؤى القيادة الحكيمة بالوصول إلى خدمات حكومية عالمية المستوى.