عبد الله بن زايد يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الإسلامي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية المطروحة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي، بما فيها المتعلقة بمستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، ذات الاهتمام المشترك.