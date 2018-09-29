أشاد بعلاقات البلدين

بلحيف النعيمي يبحث سبل التعاون المشترك مع القنصل الياباني

  • السبت 29, سبتمبر 2018 في 2:18 م
  • عبد الله بلحيف النعيمي خلال استقبال القنصل الياباني
    عبد الله بلحيف النعيمي خلال استقبال القنصل الياباني
استقبل معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، بمقر الوزارة في دبي، الدكتور أكيما أوميزاوا القنصل العام الياباني في دبي، والوفد المرافق له.
الشارقة 24:
 
 بحث معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، خلال لقائه الدكتور أكيما أوميزاوا القنصل العام الياباني في دبي، والوفد المرافق له، علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات واليابان في مجالات البنية التحتية، والإسكان وتبادل التجارب في ذلك المجال.
 
وأشاد معالي النعيمي خلال اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة في دبي، بالعلاقات التي تربط الإمارات باليابان، التي تعتبر من الدول المتقدمة عالمياً، وقدم نبذة عن مشاريع البنية التحتية والإسكان، ودور الوزارة في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال تطوير بنية تحتية لا مثيل لها.