ريم الهاشمي تستضيف فعالية مبادرة صندوق رائدات الأعمال بنيويورك

الشارقة 24 – وام:

استضافت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، حدث رفيع المستوى لمبادرة صندوق رائدات الأعمال "WE-FI" في مدينة نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعنوان "بناء عالم أفضل لرائدات الأعمال".

وألقت معاليها الكلمة الترحيبية نيابة عن حكومة دولة الإمارات بصفتها إحدى الدول المساهمة والمؤسسة لهذه المبادرة، حيث أعربت من خلالها عن سعادتها باستضافة هذا التجمع والذي يعد الأول الذي تعقده هذه المبادرة.

أدار الجلسه الإفتتاحية الدكتور جيم يونغ كيم مدير مجموعة البنك الدولي وشاركت فيه الملكة ماكسيما ملكة هولندا والسيدة إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

شمل الحدث ثلاث جلسات نقاشية حول التمويل والرقابة والتقييم ودخول السوق، وشارك في الحوار عدد من الشخصيات الرفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والرائدات من النساء تشمل الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آلِ سعود وأولا تورينوس وزيرة التعاون الإنمائي الدنماركية وسوسي بوديجسيتو وزيرة الشؤون البحرية والمصائد في أندونيسيا ومساعد وزير المالية الدولية والتنمية في الخزنة الأميركية وغيرهم من القطاع الخاص والعام.

وتعد مبادرة "WE-FI" شراكة تعاونية يساهم فيها 14 دولة هي أستراليا وكندا والصين والدنمارك وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا والمملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، اضافة إلى ثمانية بنوك تنمية متعددة الأطراف "MDBs" وغيرها من الشركاء في القطاعين العام والخاص، وساهمت دولة الإمارات بمبلغ 50 مليون دولار أميركي بالإضافة إلى دعم استضافة اجتماعات اللجنة الإدارية للصندوق.