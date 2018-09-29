أنور قرقاش يبحث تطوير العلاقات مع عدد من وزراء الخارجية

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الجمعة، عدداً من وزراء الخارجية في عدد من البلدان الصديقة على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعقدة في نيويورك.

حيث التقى معاليه، إدجار رينكفيتش وزير الشؤون الخارجية في لاتفيا، وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون وتطوير العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بالإضافة إلى مناقشة عدد من التطورات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى معالي الدكتور أنور قرقاش، أبو الحسن محمود علي وزير خارجية بنغلاديش، وجرى خلال اللقاء مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

والتقى معالي الدكتور أنور قرقاش، اينه ماري اريكسون سوريده وزير الشؤون الخارجية في النرويج، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك القائمة بين دولة الإمارات والنرويج وما تشهده من تقدم وتطور في مختلف المجالات.. وتم بحث السبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون المشترك وتطويره لما فيه خدمة المصالح المشتركة للبلدين إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.