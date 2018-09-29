سفير الدولة لدى لبنان يكرم مدير كأس العرب للأندية الأبطال

الشارقة 24 – وام:

قام سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، بتكريم طلال بن حسن آل الشيخ مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مدير بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وثمن سعادة السفير خلال مأدبة الغداء التي أقامها على شرف آل الشيخ والوفد المرافق، بحضور السفير المصري لدى بيروت نزيه النجاري، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وعدد من المعنيين في الشأن الرياضي بإطلاق مسمى "كأس زايد للأندية الأبطال" على البطولة الحالية لكأس العرب للأندية الأبطال.

وأكد سعادته، أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لعمق التقدير الذي يحظى به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتتويجاً لجهوده "رحمه الله" الطيبة في الأعمال الإنسانية ورعايته المتواصلة للأنشطة الرياضية التي أقيمت منذ بداية تأسيس الدولة لتكون حجر الأساس لنهضة رياضية في المستقبل مع العديد من الإنجازات والبطولات.

ولفت إلى أن اهتمام المغفور له الشيخ زايد "رحمه الله" بالرياضة جاء بعدما أدرك بفكره النافذ ورؤيته المستقبلية أهمية دور الشباب في عالم الرياضة، وتلك العلاقة المتينة من أجل تنمية الإنسان وقدرته على الاستمرار والنجاح والنهوض والتطور.

وقدم سفير الدولة درعاً تكريمية إلى طلال بن حسن آل الشيخ.