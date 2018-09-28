قرقاش يشارك في اجتماع تنسيقي لوزراء خارجية "التعاون الإسلامي"

الشارقة 24 – وام:

شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم الجمعة في مبنى الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

بحث الاجتماع مجمل التطورات والقضايا مَوضِع الاهتمام في العالم الإسلامي بوجه عام وفي فلسطين خصوصاً، كما شملت القضايا المطروحة للنقاش موضوع الإرهاب والإسلاموفوبيا وأوضاع الجاليات المسلمة عبر العالم.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، التزام دولة الإمارات بقيم وأهداف منظمة التعاون الإسلامي، من خلال التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة لتعزيز السلام والأمن الدوليين.

وحضر الاجتماع الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، وممثلة الأمين العام روزماي ديكارلو، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بيبر كراهينبول.