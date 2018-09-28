"الهلال" يسير قافلة إغاثة لسكان مديرية غيل بن يمين اليمنية

الشارقة 24 – وام:

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الجمعة، قافلة مساعدات إنسانية تضمنت مواد غذائية منوعة، تم توزيعها على سكان منطقة غيل بن يمين، بحضرموت، وذلك في إطار حملة إغاثة شاملة تشهدها المحافظة والمناطق اليمنية الأخرى في شتى المجالات.

ويأتي توزيع هذه المساعدات الغذائية التي تستهدف 5 آلاف فرد واشتملت على ألف سلة غذائية، لسكان مدينة غيل بن يمين، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية التي تنفذها الهيئة في إطار الدعم الإنساني، الذي تقدمه دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأهالي.

وأكد محمد عبيد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، أن الهيئة مستمرة في توزيع المساعدات الغذائية انطلاقا من حرص دولة الإمارات، على مد يد العون والمساعدة للشعب اليمني.