عبد الله بن زايد يقيم حفل استقبال رسمي في نيويورك

الشارقة 24 – وام:





أقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حفل استقبال رسمي على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في مقر متحف مكتبة "مورغان" الشهيرة في مدينة نيويورك.

حضر الحفل، عدد من رؤساء الحكومات، ووزراء خارجية الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصديقة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين لدى المنظمات الدولية، وفي الإدارة الأميركية، فضلاً عن أعضاء وفد الدولة المشارك في الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتضمن حفل الاستقبال، عرض بعض الفعاليات التي عكست تاريخ وحضارة دولة الإمارات.

وخلال كلمة موجزة نيابة عن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، عن إهداء جميع الحاضرين نسخاً من كتاب "من أجل سكان هذا الكوكب – زايد إرث في التنمية المستدامة"، وهو الكتاب الذي تم إطلاقه خلال فعالية نظمتها بعثة الدولة على هامش اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة، بحضور عدد من قادة الدول وكبار المسؤولين وممثلي الدول رفيعي المستوى.