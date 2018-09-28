ريم الهاشمي تبحث التعاون مع عدد من وزراء الخارجية

الشارقة 24 – وام:





التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الخميس، على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد في نيويورك، عدداً من وزراء الخارجية والتعاون الدولي، في عدد من البلدان الصديقة حول العالم.

كما التقت معاليها مع عدد من رؤساء وكبار التنفيذيين في المنظمات الدولية، المتخصصة في مجال العمل الإنساني.

وجرى خلال هذه اللقاءات بحث فرص التعاون وتطوير العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من التطورات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فقد التقت معالي ريم الهاشمي إيزابيل سانت مالو، وزيرة خارجية جمهورية بنما، وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبنما خاصة في المجالات الاقتصادية والسياحية والطاقة.

واجتمعت معالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، مع دينيس موسى، وزير خارجية ترينيداد وتوباغو، وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون ومناقشة آخر المستجدات والتطورات الراهنة.

كما أجرت معالي الوزيرة الهاشمي، مباحثات مع كاميسا كامارا وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي.

كما التقت معاليها مع ميغيل فارغاس مالدونادو وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، وجرى خلال الاجتماع، بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

واجتمعت معالي ريم الهاشمي، مع الدكتور مامادو تانغارا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في غامبيا، وجرى خلال اللقاء توقيع اتفاقية بين دولة الإمارات وجمهورية غامبيا بشأن الخدمات الجوية بين إقليمي البلدين، وفيما ورائهما.