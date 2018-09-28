محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي للصيد والفروسية

الشارقة 24 – وام:

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجمعة، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتحتفي فعاليات دورته الــ 16، هذا العام، بمئوية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه".

واطلع سموه خلال الزيارة، على مشاركات عدد من الأجنحة والشركات الوطنية والأجنبية، التي تعرض أحدث التقنيات والمستلزمات والأساليب المستخدمة في الصيد والفروسية، إضافة إلى معارض الصور النادرة لممارسة الصيد والفروسية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بزيارة المعرض الدولي للصيد والفروسية، في أبوظبي، مؤكداً أنه يجسد جانباً مهماً من العراقة والأصالة الإماراتية والعربية، وإرث الآباء والأجداد الذي نفاخر به ونحرص على المحافظة عليه.