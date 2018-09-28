الإمارات ترحب بالتزام حكومة السودان المعلن بمجال حقوق الإنسان

الشارقة 24 – وام:

ألقى سعادة عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، كلمة الإمارات أمام الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار التفاعلي حول تقرير الخبير المستقل، المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان.

وأعلن الزعابي في مستهل الكلمة، انضمام الإمارات إلى بيان المجموعة العربية، وتقدم بالشكر والتقدير لأرستيد نونسي الخبير المستقل، على تقريره ورحب بمحمد أحمد سالم وزير العدل بجمهورية السودان ،وحضوره ومشاركته في هذا الحوار التفاعلي المهم.

وأكد أن دولة الإمارات تسجل بارتياح تعاون حكومة السودان البناء مع الخبير المستقل، ما يجسد إرادتها القوية وعزمها الصادق على مواصلة دعم مسار احترام حقوق الإنسان في البلاد وتطويره.

وفي هذا الصدد، عبر سعادته عن تقديره لما حققه السودان في المجال الأمني، لا سيما ما قامت به اللجنة العليا لجمع السلاح من خلال جمع أكثر من 100 ألف قطعة من السلاح في ولايات دارفور وبعض المناطق المجاورة، وشجع السودان على مواصلة هذه العملية، بما يفضي إلى الحفاظ على حقوق الإنسان وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق المتضررة.