ريم الهاشمي تبحث تطوير العلاقات الثنائية مع عدد من مسؤولي الدول

الشارقة 24 – وام:

واصلت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، لقاءاتها مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين، والتي عقدتها على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بالولايات المتحدة.

فقد اجتمعت معاليها مع سيغريد كاغ، وزيرة التعاون الدولي والتجارة الخارجية في المملكة الهولندية، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، وتطرق اللقاء إلى استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقت معالي ريم الهاشمي، مع الفا باري، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية بوركينا فاسو، حيث جرى مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وخاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى مشاركة بوركينافاسو في معرض إكسبو دبي 2020 إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، مع مارسيل امون تانو، وزير الخارجية في جمهورية ساحل العاج "الكوت دي فوار"، وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.