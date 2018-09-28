عبد الله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء خارجية الدول في نيويورك

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عدداً من وزراء الخارجية، على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقد التقى سموه كلاً من أوجوستو سانتوس سيلفا وزير خارجية جمهورية البرتغال، وزوهراب مناتساكانيان وزير خارجية أرمينيا، وروبرتو أمبويرو وزير خارجية جمهورية تشيلي، وألان بيتر كيانتانو وزير خارجية جمهورية الفلبين، وايكتارينا زاراييفا وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا، ونيكوسخريستودوليديس وزير خارجية جمهورية قبرص.

وتضمنت مجمل هذه اللقاءات، بحث سبل تعزيز أوجه العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التجارية والاستثمارية، والثقافية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، والتعليم، والسياحة، بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهذه الدول.

كما تناولت أيضاً تبادل وجهات النظر السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، بما فيها المدرجة على جداول أعمال الأمم المتحدة.

حضر اللقاءات سعادة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.