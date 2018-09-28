"الهلال" يسير قافلة مساعدات لأهالي محافظة "لحج" اليمنية

الشارقة 24 – وام:

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الخميس، قافلة مساعدات إنسانية إلى أهالي قرى الراحة واللجين بمديرية الملاح، بمحافظة لحج، في إطار برنامج الاستجابة الطارئة، لمناشدات المواطنين اليمنيين غير القادرين.

ورحب أنيس محمد ناصر، مدير عام مديرية الملاح، بفريق الهلال الأحمر الإماراتي، الذي يزور المنطقة لتوزيع المساعدات الغذائية، وعبر عن شكره له لتحمل أعضائه عناء السفر، من أجل الوصول إلى المناطق النائية في الملاح لمساعدة أهلها .

من جانبهم عبر المواطنون المستفيدون من المساعدات، عن امتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تواصل مد يد العون للشعب اليمني في إطار نهج العطاء و الخير، مؤكدين أن "الهيئة" تعد أول منظمة إنسانية تصل إلى قرى "اللجين" تلبية لنداء أهلها.