سعود بن صقر يشهد حفل تخريج طلاب "جامعة رأس الخيمة للطب"

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن مسيرة التعليم العالي في الدولة وصلت إلى مكانة مرموقة، وفق أعلى المعايير الدولية، وهي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للدولة، التي تسعى دائماً إلى بناء الإنسان المتسلح بالعلم والمعرفة.

وأوضح سموه، خلال الحفل الذي شهده مساء الخميس، على خشبة مسرح جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، بمناسبة تخريج الفوج الأول من الدفعة الثامنة ويضم 151 خريجاً من كليات الطب البشري، وكلية طب الأسنان، والحاصلين على درجة البكالوريوس والدراسات العليا، أن دولة الإمارات تحتضن أعرق الجامعات من مختلف دول العالم، لما توفره من بيئة تعليمية فريدة.