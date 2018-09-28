قرقاش يلتقي ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سوريا

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الخميس، جيمس جيفري ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سوريا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع بخصوص الشأن السوري، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش على موقف دولة الإمارات الثابت والداعم لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا، مشدداً على ضرورة وضع حد للوضع من خلال حل سياسي شامل، مشيراً معاليه إلى دعم الإمارات لكافة المساعي والجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي مستورا للدفع نحو إنجاح العملية السياسية في سوريا.