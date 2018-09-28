عبد الله بن زايد يشارك في اجتماع "اللجنة الرباعية" حول اليمن

الشارقة 24 – وام:

شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري الرباعي حول اليمن، الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور كل من وزير خارجية المملكة العربية السعودية معالي عادل بن أحمد الجبير، ووزير خارجية المملكة المتحدة جيريمي هانت، ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل.

وأكد وزراء الخارجية في مجموعة الدول الرباعية خلال الاجتماع على دعمهم الكامل لعملية الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الخاص مارتن غريفيث.

كما ناقشت المجموعة أيضاً تأثير إيران المزعزع للاستقرار في اليمن وفي المنطقة ككل، وتناولوا كذلك مناقشة سبل وضع تدابير لبناء الثقة بعد انهيار محادثات السلام في جنيف.

وفيما يتعلق بالتدهور السريع للوضع الإنساني في اليمن، فقد ناقش أعضاء مجموعة الدول الرباعية كيفية تقديمهم المزيد من المساعدات إلى الشعب اليمني عبر تسهيل دخول السلع الإنسانية والتجارية إلى اليمن.

وفي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، حث أعضاء مجموعة الدول الرباعية على بذل كل جهد ممكن للدفع بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن واغتنام الفرصة لتحقيق تقدم سياسي للأزمة في اليمن.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجيةأ وسعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.