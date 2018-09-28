"الهلال الأحمر" يفتتح مدرسة 26 سبتمبر في تعز بعد ترميمها

الشارقة 24 – وام:

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مدرسة 26 سبتمبر في محافظة تعز، بعد ترميمها وإصلاحها في أعقاب تعرضها للقصف من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، وخروجها من دائرة العمل التربوي والتعليمي منذ ثلاثة أعوام، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة، لتطبيع الحياة التربوية وإعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.

وأشاد عبد الواسع شداد مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، بدور الهلال الأحمر الإماراتي الداعم للعملية التعليمية في تعز، موضحاً أن مدرسة 26 سبتمبر تعد نموذجاً للعديد من المدارس التي حظيت باهتمام "الهلال" التي حملت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل تلك المدارس وترميمها لتمارس دورها في تعليم اليمنيين.

فيما أكد مندوب الهلال الأحمر الإماراتي، أن افتتاح المدرسة التي تستوعب 3 آلاف طالب يأتي ضمن مشاريع "عام زايد" التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر اليمنية عبر تيسير تعليم أبنائهم.

من جانبهم أعرب عدد من المسؤولين اليمنيين الذي شهدوا الافتتاح ومن بينهم منير الوجيه نائب وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الكريم عون ومحمد الصنوي وكيلا المحافظة، إلى جانب المعلمين والطلاب، عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لجهودها على جميع الأصعدة في تعز خاصة وفي اليمن عامة.