سلطان بن حمدان بن زايد يزور معرض الصيد والفروسية

الشارقة 24 – وام:

زار سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الحالية المقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتفقد سعادته عدداً من الأجنحة والشركات المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات.

وتجول الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان في أجنحة المعرض وتعرف على بعض المؤسسات المشاركة ودورها في تنظيم الفعاليات التراثية والاهتمام بنشر ثقافة الصيد والقنص والمحافظة على عناصر الحياة الفطرية.

كما شملت الجولة كلاً من نادي أبوظبي للصقارين ونادي صقاري الإمارات، وهيئة أبوظبي للثقافة والتراث، وشركة انترناشيونال جولد جروب لأسلحة الصيد وشركة بينونة للمعدات العسكرية والصيد.