قرقاش يلتقي في نيويورك وزير "الشؤون الخارجية" في موناكو

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، جيل تونلي وزير الشؤون الخارجية والتعاون في إمارة موناكو، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

تم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وإمارة موناكو وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع إمارة موناكو، وذلك انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين.

من جانبه أكد جيل تونلي وزير الشؤون الخارجية والتعاون في إمارة موناكو حرص بلاده على توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وتعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.

وأشاد بالمكانة الرائدة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي ودورها الهام في دعم جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.