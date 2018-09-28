أمام مجلس "العلاقات الخارجية" بنيورك

قرقاش: الإمارات نموذج للاستقرار والتسامح

  • الجمعة 28, سبتمبر 2018 في 1:36 ص
  • معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش خلال الندوة
    معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش خلال الندوة
قدم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمام مجلس العلاقات الخارجية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك، تصوراً شاملاً عن سياسة دولة الإمارات الخارجية المتوازنة.
الشارقة 24 – وام:
 
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً للاستقرار والتسامح في الشرق الأوسط في زمن الاضطرابات الإقليمية.
 
وقدم معاليه أمام ندوة لمجلس العلاقات الخارجية، على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تصوراً شاملاً عن سياسة دولة الإمارات الخارجية المتوازنة ورؤيتها تجاه عدد من القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، لا سيما تلك المتعلقة بالإرهاب والتطرف، مشدداً على دعم دولة الإمارات لجميع الجهود الدولية المبذولة في هذا السياق.