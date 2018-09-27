الشرقي يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى لبرنامج "المبرمج الإماراتي"

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة حفل تخريج الدفعة الأولى لبرنامج "المبرمج الإماراتي"، بمسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وأكد سموه خلال تكريم سموه 80 منتسباً من خريجي الدفعة الأولى للبرنامج أهمية البرامج والمشاريع التي تخدم فئة الشباب والناشئة، بما يطور مهاراتهم الفردية وكفاءاتهم الشخصية وتواكب توجهات دولة الإمارات ومتطلبات العصر في مجال البرمجة والإلكترونيات.

ويهدف برنامج المبرمج الإماراتي الذي نظمه صندوق الوطن بمركز الشباب في الفجيرة إلى تنمية معارف المنتسبين إليه بمجال البرمجة والتطبيقات الذكية، وحل المشكلات بطرق مبتكرة تواكب التطور التكنولوجي والذكي لدولة الإمارات بما يحقق استراتيجيتها في التوجه الذكي عن طريق ورش عملية تعزز أهداف البرنامج.

حضر الحفل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من مديري ومسؤولي الجهات المحلية والحكومية في الفجيرة.