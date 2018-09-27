الإمارات تواصل توزيع المساعدات الغذائية بحضرموت

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جهودها الإنسانية في إيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها، من الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة حضرموت، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطبيع الحياة في المحافظة ومديرياتها، وتزامناً مع "عام زايد".

ووزعت فرق الهيئة، صباح الخميس، 250 سلة غذائية على أهالي منطقتي حرحير بمديرية الشحر وباعلال بمديرية تريم بوادي حضرموت، استهدفت 1250 فرداً، أثنوا على جهود دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، وما تقدمه عبر ذراعها الإنساني "هيئة الهلال الأحمر"، من أعمال خيرية وإنسانية، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، الذي يعاني أوضاعاً اقتصادية سيئة، بسبب الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الإيرانية عليهم.

وأعلن محمد عبيد الشامسي ممثل الهيئة، في تصريح عقب توزيع السلال الغذائية، أن الهيئة تعمل على تنفيذ وتبني جملة من المشاريع التي تخفف على المواطنين اليمنيين وطأة الأزمة.