ريم الهاشمي تلتقي أمين عام نظام التكامل بأميركا الوسطى

الشارقة 24 – وام:

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الخميس، معالي فينيسيو سيريزو الأمين العام لنظام التكامل بأميركا الوسطى، ورئيس جمهورية جواتيمالا السابق، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تطوير العلاقات الدبلوماسية والثنائية بين دولة الإمارات والدول الأعضاء في نظام التكامل بأميركا الوسطى، خاصةً في القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من ‎القضايا الإقليمية والدولية، ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات والبرنامج الغذاء العالمي.

وأشاد المدير التنفيذي للبرنامج بالمساهمات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة وساعدت في توفير المساعدات الغذائية الأساسية للأسر، وبالتالي إنقاذ ملايين الناس حول العالم.