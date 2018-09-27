قرقاش يشارك في الاجتماع الوزاري التاسع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

الشارقة 24 - وام:

شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في الاجتماع الوزاري التاسع، للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي عقد في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهدف الاجتماع، الذي ترأسه كل من وزير الخارجية المغربي، ووزير الخارجية في مملكة هولندا، إلى تسليط الضوء على مبادرات المنتدى على المستويين الوطني والإقليمي، وإنجازاته ومبادراته المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة أولويات المنتدى في مجال مكافحة الإرهاب.

وناقش المنتدى عدداً من الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي من أبرزها أساليب وممارسات منع وردع الإرهاب الداخلي، والتدخل والاستجابة لمواجهته، وأفضل الممارسات العالمية المعروفة في مجال مواجهة عائلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة العلاقة والروابط بين الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وبين الإرهاب.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الإمارات كانت سباقة في ملف مكافحة التطرّف والإرهاب، وتعتبر رؤيتها حول هذا الخطر محّل تقدير دولياً، مضيفاً أن مكافحة الإمارات للتطرف والإرهاب بدأت مبكراً، وعبر قراءة واضحة لأبعاد هذا الخطر، واستشرافه في محله، وقد تبعته خطوات متدرجة ومدروسة، أسهمت في حماية المجتمع والوطن، والمنطقة بأسرها.

ويعد المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب غير رسمي وسياسي ومتعدد الأطراف، ويعمل على تطوير وتعزيز نهج طويل الأجل في مكافحه الإرهاب والتطرف العنيف.

من جهة أخرى، التقى معالي الدكتور أنور قرقاش، معالي خوان سيباستيان رولدان وزير دولة في الإكوادور، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة.

وفي وقت لاحق، التقى معالي الدكتور أنور قرقاش مع كيفن رود رئيس مؤسسة سياسات مجتمع آسيا، حيث تم بحث آفاق التعاون بين الطرفين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.