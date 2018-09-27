نهيان بن مبارك يشهد قرعة كأس الكريكت للتسامح 2018

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة الوالد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، أرسى قواعد متينة من التماسك والتلاحم المجتمعي، وغرس قيم التسامح والاحترام والتعايش والوئام بين كل مكونات وشرائح المجتمع الإماراتي المترابط والحاضن لقيم التنوع والتفاهم والعمل الجماعي، لتحقيق سعادة وازدهار البشرية جمعاء.

وأوضح معاليه، في كلمته، خلال حضوره، الأربعاء، حفل مراسم قرعة "كأس الكريكت للتسامح 2018"، في فندق سانت ريجيس الكورنيش بأبوظبي، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمهتمين والجهات الاستراتيجية ذات العلاقة، أن الكأس يأتي في سياق الاحتفاء بمئوية الشيخ زايد في "أرض زايد أرض الإمارات الطيبة"، مشيراً إلى أنه سيتنافس عليه 16 فريقاً عبر 30 مباراة، بمشاركة 300 رياضي يمثلون أكثر من 20 جنسية في مشهد كرنفالي مميز.

وأضاف معاليه، أن ملعب الشيخ زايد للكريكت في العاصمة أبوظبي، عاصمة التسامح، سيحتضن كل المباريات، وستقام المباراة النهائية ضمن فعاليات "المهرجان الوطني للتسامح"، التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر المقبل، تزامناً مع الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام.

وأكد معاليه: "أن الرياضة هي إحدى المجالات التي تتجلى فيها قيم التسامح بأبهى صورها، وتعتبر تجسيداً حقيقياً لروح العمل المشترك والحب والاحترام المتبادل بين أعضاء فريق متعدد متنوع يسعى بكل إخلاص لهدف مشترك، فعندما نشجع الرياضة ونرعاها، فإنما نغذي الروح الحقيقة للتسامح، ونذكي من خلالها القيم النبيلة التي تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تأصيلها ضمن فئات المجتمع الإماراتي المتعدد المتنوع، الأمر الذي يطلق القدرات الحقيقية للإبداع والتميز لدى الجميع".

وأوضح، أن دولة الإمارات تطورت وازدهرت واحتلت الريادة العالمية في شتى المجالات والقطاعات برؤى ثاقبة ونهج راسخ بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مقتبساً معاليه في هذا الصدد مقولة صاحب السمو رئيس الدولة: "إننا ندرك ونقدر التنوع الإنساني والثقافي والذي نعتبره محركاً أساسياً للتنمية المستدامة، ووسيلة لتعميق ثقافة الانفتاح والحوار والاتصال والتعايش ونبذ التعصب والتطرف والعزلة الفكرية".

وأشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك، إلى أن المنافسة بين الفرق المشاركة ستكون حدثاً دولياً رائعاً في إمارة أبوظبي، باعتبارها إحدى أكثر العواصم العالمية سلماً وإنتاجية في العالم.