عبد الله بن زايد ونظيره الصربي يبحثان الشراكة الاستراتيجية

الشارقة 24 - وام:

عقد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وإيفيتسا داتشيتش وزير خارجية صربيا، اجتماعاً ثنائياً، على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، الالتزام بالعمل على إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية في المستقبل القريب تعزز أواصر العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: "أن هذه الاتفاقية الاستراتيجية ستعزز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصرب بشكل كبير"، مضيفاً سموه: "أننا سعداء بالقيام بهذا الإعلان الذي سيوثق ويعمق التعاون بين البلدين، ويسمح لنا بالعمل سوياً لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

من جانبه، شدد وزير خارجية صربيا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي، وتحسين علاقات الصداقة بين بلاده ودولة الإمارات، مؤكداً استعداده لبدء عملية تأسيس شراكة استراتيجية كاعتراف بالتعاون الشامل والكامل.

ومن المتوقع توقيع الاتفاق في زيارة دولة رفيعة المستوى بين البلدين.