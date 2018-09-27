نهيان بن مبارك يتفقد الأجنحة المشاركة في معرض "الصيد والفروسية"

الشارقة 24 – وام:

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الخميس، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، المقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتجول معاليه في أرجاء المعرض، وتفقد الأجنحة والأقسام التي تقدم الأدوات واللوازم المستخدمة في الصيد والفروسية، بجانب أجنحة التراث والحفاظ على الهوية الوطنية.

وتفقد معاليه أجنحة شركات بينونة الوطنية للمعدات العسكرية والصيد، وإنترناشيونال جولدن غروب لمعدات الصيد و"تسليح" و"أم بي 3"، بجانب عدد من الأجنحة الوطنية الأخرى المشاركة بالمعرض.

ويحظى المعرض بإقبال جماهيري كبير في يومه الثالث، حيث يستمتع الزوار بفعالياته المتنوعة التي تجمع بين التراث الأصيل والحاضر، وأحدث التكنولوجيات المستقبلية وكل ما يتعلق بالأسلحة وأساليب الصيد والصقارة والتخييم.