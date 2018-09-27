عبد الله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية في نيويورك

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

فقد التقى سموه الدرديري محمد أحمد الدخيري وزير خارجية السودان، وايفيتسا داتشيتش وزير خارجية صربيا، وارلوس هولمز تروخيلو وزير خارجية كولومبيا، ونيكولاس كوتزياس وزير خارجية اليونان، وألمار محمد ياروف وزير خارجية أذربيجان، ودتميير بوشاتي وزير خارجية ألبانيا، وخيرات عبد الرحمنوف وزير خارجية كازاخستان، وإنزو موافيرو ميلانيزي وزير خارجية إيطاليا ولويز موشيكيوابو وزيرة خارجية رواندا.

وجرى خلال مجمل هذه اللقاءات، بحث سبل تعزيز أوجه العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية التجارية والاستثمارية والثقافية والزراعية بين دولة الإمارات وتلك الدول.

كما تناولت اللقاءات أيضاً بحث واستعراض المواقف ووجهات النظر السياسية حول عدد من القضايا المتعددة ذات الاهتمام المشترك، المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصاً تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا.

وقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وايفيتسا داتشيتش وزير خارجية صربيا بالتوقيع على بروتوكول، لإضافة جوازات السفر العادية للاتفاقية الموقعة بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة صربيا، للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، الرسمية في 14 مارس 2014 .

حضر اللقاءات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وسعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.