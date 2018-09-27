خلال يومين

18 مليون درهم مبيعات الأسلحة في "الصيد والفروسية" بأبوظبي

  • الخميس 27, سبتمبر 2018 في 12:20 م
  • جانب من النسخة السابقة للمعرض الدولي للصيد والفروسية، أرشيفية
    جانب من النسخة السابقة للمعرض الدولي للصيد والفروسية، أرشيفية
  • خلال زيارة ولي عهد أم القيوين للنسخة الحالية من المعرض الدولي للصيد والفروسية
    خلال زيارة ولي عهد أم القيوين للنسخة الحالية من المعرض الدولي للصيد والفروسية
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شهد المعرض الدولي للصيد والفروسية، المقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، تفاعلاً كبيراً من الجمهور على شراء الأسلحة، حيث بلغت قيمة مبيعات الأسلحة، في أول يومين، من المعرض، 18مليوناً و8 آلاف و276 درهماً، لحوالي 707 قطع سلاح.
الشارقة 24 – وام:
 
بلغت قيمة مبيعات الأسلحة، في أول يومين للدورة الحالية للمعرض الدولي للصيد والفروسية، المقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، 18مليوناً و8 آلاف و276 درهماً، لحوالي 707 قطع سلاح.
 
بدوره، أكد العميد سالم حمود البلوشي رئيس اللجنة الأمنية المنظمة للمعرض، أن المبيعات التي يسجلها المعرض سنوياً، تعكس حجم إقبال الجمهور، وتشكل مؤشراً على نجاحه.
 
وأشار إلى جهود العاملين باللجنة الأمنية، ودورهم في توفير التسهيلات والخدمات للجمهور، بتخصيص مكاتب لإصدار شهادات حسن السيرة والسلوك، وإجراء الفحص الفني للأسلحة في موقع الحدث، والتعريف باشتراطات شراء الأسلحة والوثائق التي يجب إحضارها.