عبد الله بن زايد يبحث التعاون مع الرئيس اليمني في نيويورك

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقد تناول اللقاء بين الجانبين، بحث أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين.

كما استعرضا موقف البلدين إزاء مستجدات الجهود الثنائية والإقليمية والدولية المبذولة بما فيها تلك المبذولة في إطار عمل تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، من أجل ضمان تحرير باقي المناطق اليمنية، إضافة إلى استعادة الأمن والاستقرار في كافة أرجاء اليمن والمنطقة.

وحمل الرئيس اليمني سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها كل التقدم والازدهار.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وسعادة سالم خليفة الغفلي سفير الدولة لدى اليمن ومعالي خالد اليماني وزير الخارجية اليمني.