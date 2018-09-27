"الداخلية" تنظم معرض "الإمارات في عين زايد"

الشارقة 24 – وام:





افتتح الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية معرض "الإمارات في عين زايد"، الذي نظمته اللجنة العليا لمبادرات عام زايد بوزارة الداخلية، احتفاء بعام زايد 2018، وذلك في المركز التجاري "ياس مول" بأبوظبي، وهو عبارة عن منصات متنقلة تستمر حتى نهاية العام الجاري في إمارات الدولة كافة .

حضر الافتتاح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، ورئيس اللجنة العليا لمبادرات عام زايد، وعدد من المدراء العاميين والضباط في وزارة الداخلية.

وقام وكيل وزارة الداخلية يرافقه رئيس اللجنة العليا لمبادرات عام زايد بجولة داخل المعرض تم خلالها الاطلاع على محتوياته، التي ضمت مجموعة من الصور التي توضح دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس وبناء دولة الاتحاد، وأهم المنجزات الوطنية التي سطرها التاريخ على يد الوالد القائد المغفور له الشيخ زايد، ومساهماته الإنسانية والاجتماعية والخيرية، وسعيه لتعزيز مكانة الإمارات في جميع القطاعات.

واشتمل المعرض على عرض فيديو يحتوي على تسجيلات توثيقية تاريخية لبعض من أقوال وأحاديث الشيخ زايد في مناسبات مختلفة وصور D3 باستخدام التقنيات الحديثة في عرض الصور القديمة وتحويلها إلى صور حديثة، توضح التطور الذي وصلت إليه دولة الإمارات، إضافة إلى استديو لالتقاط الصور التذكارية مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وأكد الفريق سيف الشعفار أن هذا المعرض يمثل جزءاً من الوفاء لما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باعتباره مؤسس الإمارات وبانيها، وقدم الكثير لأجل العروبة والإنسانية، ومهما قدمنا له يبقى قليل في حقه.