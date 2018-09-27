"الهلال الأحمر" يسير قافلة مساعدات لإغاثة أهالي الأزارق بالضالع

الشارقة 24 – وام:

سيرت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، الأربعاء، لأول قافلة مساعدات إغاثية ومكملات غذائية لأهالي مديرية الأزارق بمحافظ الضالع اليمنية في المرحلة الأولى.

تضمنت قافلة المساعدات الطارئة، التي كان في استقبالها اللواء علي مقبل محافظ الضالع، 1500 سلة غذائية، إضافة إلى 1500 من المكملات الغذائية للأطفال مع فريق طبي.

وبذلك يكون "الهلال" الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الهيئة الإغاثية الأسرع استجابة لمناشدات ونداءات المنظمات الإنسانية طالبت بإنقاذ الآلاف من مواطني وأطفال الأزارق، الذين يعانون من سوء التغذية، وغياب خدمات الرعاية الصحية والطبية والأمن الغذائي، وباتت المجاعة خطراً تهدد حياتهم، مما يستدعي التدخل العاجل لمد يد العون لهم عبر تقديم مساعدات غذائية ودوائية سريعة.

وأفاد محافظ الضالع، بأن الهلال الأحمر الإماراتي كان الأسرع استجابةً لإغاثة المتضررين، ونصرة المستضعفين، واليوم تم استقبال أول قافلة مساعدات إغاثية ومكملات غذائية للأطفال وصلت من عدن إلى الأزارق كمرحلة أولى لإنقاذ أهلها.

وأضاف أنّ "الهلال" أوفد أيضاً فريقاً طبياً للاطلاع على واقع القطاع الصحي، من أجل تقديم الرعاية الصحية، التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمرضى، وتنفيذ عدد من المبادرات والأعمال التي تسهم في تحسين الوضع بشكل فوري.

وعبر عن شكره وتقديره لدولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها لمحافظة الضالع بمختلف المجالات والقطاعات، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإغاثة، وأشار إلى أن استجابتها لإغاثة الأزارق ليست بالأمر الجديد، فهي امتداد لسلسلة من الأعمال الإنسانية والخيرية، التي تقدمها دولة الإمارات للشعب اليمني.

ومن جانبهم، أعرب أهالي الأزارق عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مد يد العون والمساعدة لهم، والوقوف إلى جانبهم في محنتهم، مؤكدين بأنّه نهج العطاء لدولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة.