الإمارات: تقرير "حقوق الإنسان بشأن اليمن" غير واقعي

الشارقة 24 – وام:

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن اليمن لا يعطي خلفية موضوعية للنزاع، ويتجاهل أسبابه الحقيقية، وهي الانقلاب الذي دبره ونفذه الحوثيون على الحكومة اليمنية الشرعية، التي اضطرت إلى اتخاذ قرار بدعوة الدول الصديقة لمساعدتها كما يسمح بذلك القانون الدولي والأعراف الدولية.

جاء ذلك ضمن كلمة الإمارات التي ألقاها سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن اليمن.

وأفاد السفير الزعابي بأن دولة الإمارات تنضم إلى بيان المجموعة العربية ودول التحالف وتضم صوتها أيضاً إلى الدول الرافضة لتقرير فريق الخبراء بشأن اليمن.

ولفت إلى أن التقرير غير محايد إذ يضع قوات التحالف ومتمردي الحوثيين على قدم المساواة، بالإضافة إلى أن تسمية المتمردين الحوثيين بــ "سلطات الأمر الواقع" في التقرير قد يرقى إلى منحهم نوعاً من الشرعية وهذا غير صحيح ولا يمكن قبوله.

وشدد على أن التقرير عبارة عن وصف لعمليات عسكرية تخرج أصلاً عن نطاق ولاية فريق الخبراء، إضافة إلى أن الخبراء غير مؤهلين لتقييم الوضع في اليمن من الناحية العسكرية أو الأمنية، معتبراً أن التقرير غير واقعي فمن المستحيل لـثلاثة أشخاص تقييم وضع معقد مثل اليمن خلال 5 أشهر.