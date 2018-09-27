حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس الإدارة الجديد لهيئة البيئة أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

عبر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي عن اعتزازه برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الفخري للهيئة، واللذين كان لهما أكبر الأثر في تعزيز جهود حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه بقصر النخيل الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد لهيئة البيئة – أبوظبي، بحضور معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، و معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، و معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، و معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل و سعادة رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي.

وأثنى سموه على الجهود النوعية التي تبذلها الهيئة في حماية البيئة وتعزيز جودة الهواء والمياه الجوفية وحماية التنوع البيولوجي البري والبحري، وأشاد بدور الهيئة في حماية البيئة والحفاظ عليها من أجل ضمان مستقبل مستدام وتعزيز وعي الأجيال الصاعدة وتحفيز حرصها على صون مواردنا الطبيعية.

واعتمد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان التصميم الأولي لمركزي إدارة الحياة البحرية في المرفأ والسلع بمنطقة الظفرة.

وأبدى مجلس الإدارة خلال الاجتماع دعمه الكامل لفعالية القمة العالمية للمحيطات 2019 التي تستضيفها العاصمة أبوظبي للمرة الأولى وتنظم بالشراكة مع هيئة البيئة – أبوظبي العام المقبل، واعتمد موازنة العام المقبل المخصصة للهيئة.