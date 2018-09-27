"أبوظبي للإعلام" تستضيف وفداً من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة

الشارقة 24 – وام:

استضافت شركة أبوظبي للإعلام، وفداً من أعضاء برنامج "القيادات الإعلامية العربية الشابة"، ضمن فعاليات دورته الثانية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف اطلاعهم على مختلف ممارسات القطاع وآلية العمل في الجهات والمؤسسات التي تتمتع بسمعة وحضور ريادي على مستوى المنطقة.

ونظمت أبوظبي للإعلام على هامش الزيارة، ندوة للوفد تحت عنوان "الشباب العربي وعام زايد"، أدارها الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، بحضور مائة طالب من مختلف الجامعات العربية من داخل الدولة وخارجها.

تناولت الندوة فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ورؤيته التي لعبت دوراً محورياً في تأسيس أبوظبي للإعلام، وتأثيره في بناء الشخصية الإعلامية الوطنية التي حرص من خلالها على ربط الصورة بالواقع.

و توجه مدير عام أبوظبي للإعلام بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على رعايته لبرنامج القيادات العربية الشابة، مؤكداً أن هذا البرنامج يتمتع بأهمية كبيرة لما يوفره للشباب العربي من فرص غير مسبوقة لخوض غمار التجربة في القطاع الإعلامي، وهو ما نجحت دولة الإمارات في ترسيخه باعتبارها وجهة للشباب العربي وواجهة لطموحاتهم.

من جانبه، قال عبد الرحمن عوض الحارثي المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي إن أبوظبي للإعلام نجحت في تحقيق مبدأ التنوع الذي ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم محتوى هادف ومتنوع يحاكي اهتمامات وتفضيلات جميع فئات الجمهور ويضع مسألة احترام أذواقهم أولوية في خياراته.

وزار الوفد عدداً من المنشآت والمباني التابعة لأبوظبي للإعلام، ممثلة في صحيفة الاتحاد والإعلام الرقمي، وشبكة أبوظبي الإذاعية، ومبنى التلفزيون واستوديو الأخبار بشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي.