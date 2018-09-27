رئيس وزراء كندا يستقبل عبد الله بن زايد في نيوريوك

الشارقة 24 – وام:

استقبل جاستن ترودو رئيس وزراء كندا في نيويورك، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل سموه، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لرئيس الوزراء الكندي الذي بدوره حمل سموه تحياته لسموهما وتمنياته لدولة الإمارات و شعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

جرى خلال اللقاء الذي حضره جيم كار وزير التجارة الدولية الكندي، بحث أوجه التعاون بين دولة الإمارات وكندا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك للبلدين.