سيف بن زايد يزور معرض أبوظبي للصيد والفروسية

الشارقة 24 – وام:

قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء الأربعاء، بزيارة لفعاليات الدورة الـ"16" من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

واطلع سموه خلال جولته بعدد من الأجنحة المشاركة على الجهود التي تقوم بها الشركات والمؤسسات المعنية بالصيد، وتعرف على نوعية المعدات والمشاريع والتقنيات المبتكرة في مجال الصيد والقنص والرياضات البحرية والبرية.

كما زار سموه أجنحة عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية التي تعرض أحدث إنتاجاتها في مجالات الصيد والقنص والرياضات البحرية والبرية ومعدات التخييم، واستمع من مسؤولي الأجنحة إلى طبيعة مشاركتهم وما يعرضونه من أحدث مستلزمات الصيد والفروسية إضافة إلى أسلحة الصيد.