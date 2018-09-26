قرقاش: الإمارات أولت قيم احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى

أنور قرقاش خلال لقائه عدد من مسؤولي الدول ومبعوثي الأمم المتحدة في نيويورك

أنور قرقاش خلال لقائه عدد من مسؤولي الدول ومبعوثي الأمم المتحدة في نيويورك

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ميشيل باشيليت المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد قرقاش أن الإمارات أولت قيم احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى مستمدة ذلك من تراثها الثقافي وقيمها الدينية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.

كما التقى معاليه مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وجدد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود التي يقوم بها المبعوث الدولي لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

والتقى معاليه أيضاً ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، وجرى بحث تطورات الأوضاع في سوريا والمستجدات المتعلقة بالجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سياسي.

كما التقى معالي الدكتور أنور قرقاش السفير سيباستيانو كاردي مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية، وتم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة.

والتقى معاليه أيضاً انيكا سودر نائب وزير الخارجية السويدي، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون مع السويد.