حاكم الفجيرة يزور حمدان بن زايد بقصر النخيل في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

قام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مساء اليوم الأربعاء، بزيارة إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وذلك بقصر النخيل في أبوظبي، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من المواضيع والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين في ظل الإنجازات التنموية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، وسعادة سلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.