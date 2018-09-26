مطار أبوظبي يجري إخلاءً جزئياً في قاعة المغادرين الخميس

الشارقة 24 – وام:

أعلنت إدارة مطارات أبوظبي، القيام بتمرين إخلاء جزئي لقاعة المغادرين في مبنى المسافرين رقم 1 في مطار أبوظبي الدولي، وذلك يوم غد الخميس، وفقاً لمتطلبات الدفاع المدني والمعايير الإرشادية من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية "اوشاد".

وأكدت أن التمرين يأتي في إطار جهودها المستمرة لضمان المحافظة على أعلى مستويات السلامة، وسوف لن يؤثر على سير العمليات بالمطار.

وأشارت الإدارة إلى أن هذا التمرين يهدف إلى اختبار فاعلية خطة الطوارئ في المطار وقياس مدى استعداد مختلف الجهات المعنية المشاركة في التمرين لمواجهة الحالات الطارئة وتقييم استراتيجيات التطبيق، وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية.