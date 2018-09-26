حاكم الفجيرة يزور معرض أبوظبي للصيد والفروسية

الشارقة 24 – وام:

زار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد و الفروسية بدورته الـ 16 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض و التي تحتفي بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، و تكريماً لجهوده المشهودة بمجال المحافظة على رياضة الصيد.

ويقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات.

وتجول صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي في أرجاء المعرض الذي يستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وعدد من المسؤولين.

وأشاد سموه بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للرياضات التراثية والحفاظ عليها، والدعم المستمر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهات سموه بصون و حماية و إبراز قيم الموروث التراثي الاماراتي.

واستمع سموه خلال تجوله بأرجاء المعرض إلى شرح موجز من المشاركين عن أحدث مستلزمات الصيد والفروسية، إضافة إلى أسلحة الصيد بأنواعها وأحجامها كافة.