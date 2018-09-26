وفد من كلية الدفاع الوطني يزور "الوطني الاتحادي"

الشارقة 24 – وام:

قام وفد من كلية الدفاع الوطني، برئاسة سعادة العميد ركن بحري طارق الزعابي نائب قائد الكلية، اليوم الأربعاء بزيارة إلى المجلس الوطني الاتحادي، واطلع على نشاطات المجلس، واستراتيجيته البرلمانية، واختصاصاته وإنجازاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.

واستعرض سعادة محمد سالم بن كردوس العامري، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال لقائه الوفد في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، وسعادة جاسم يوسف الزعابي الأمين العام المساعد لقطاع الخدمات المساندة، الدور الذي يقوم به المجلس على الصعيدين الداخلي والخارجي، لافتاً إلى أن المجلس الوطني الاتحادي وجميع المؤسسات الوطنية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن والدفاع الوطني.

من جهته استعرض سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي استراتيجية المجلس البرلمانية للأعوام 2016 - 2021، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى ترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة وتعزيز المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات، ودعم السياسة الخارجية للدولة من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وتطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس لتحقيق أداء برلماني متميز.