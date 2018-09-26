الإمارات وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، بمكتبه في مقر الوزارة في أبوظبي، يوم الأربعاء، بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع والقوات المسلحة، كريستوفر باين وزير الدفاع الأسترالي، يرافقه الفريق أول آنجوس كامبل رئيس قوات الدفاع، واللواء جايمي هاتشر قائد القوات العسكرية الأسترالية في الشرق الأوسط، وآرثر سبيرو السفير الأسترالي لدى الدولة.

وأعرب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع، خلال اللقاء، عن ترحيبه بكريستوفر باين، مشيداً بالعلاقات القائمة بين دولة الإمارات وأستراليا، والتي تشهد تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والعسكرية، وسبل تعزيزها وتبادل الرأي ووجهات النظر، حول آخر التطورات الإقليمية والدولية والقضايا التي تهم البلدين.