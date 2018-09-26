محمد بن زايد يبحث التعاون مع شركتين يابانيتين

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الأربعاء، في قصر الشاطئ، توشياكي كيتامورا رئيس مجلس إدارة شركتي جودكو وإنبيكس اليابانيتين العاملتين في مجال الطاقة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مجالات التعاون القائمة بين الشركات والمؤسسات الوطنية الإماراتية المتخصصة والمعنية ونظيرتيها اليابانيتين، إضافة إلى فرص وإمكانات تعزيز الشراكات والمشاريع الثنائية في مجال الصناعات النفطية والغاز والطاقة.

حضر اللقاء، سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين في الشركتين.